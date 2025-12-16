Што да додадете во кафето за побрзо слабеење?

Утринското кафе често се смета за навика што ви помага да се разбудите, но состојките што се додаваат во него можат да имаат различни ефекти врз вашето здравје.

Додека самото кафе може да има позитивен ефект врз метаболизмот, одредени адитиви можат да влијаат на регулирањето на шеќерот во крвта и телесната тежина. Според нутриционистката Лиса Ендрјус, два зачина особено се издвојуваат по своите потенцијални придобивки во овој контекст.

1. Цимет

Циметот, миризлив зачин што доаѓа од внатрешната кора на дрвјата, одамна е познат по своите лековити својства. Неодамнешните истражувања сугерираат дека циметот може да помогне во забрзувањето на метаболизмот и да го промовира губењето на тежината со стабилизирање на нивото на шеќер во крвта.

„Циметот може да помогне во регулирањето на шеќерот во крвта со зголемување на експресијата на протеините што го регулираат транспортот на гликоза, инсулинската сигнализација и регулирањето на покачениот холестерол и липидите во крвта. Мета-анализа на студии покажа дека три грама цимет дневно можат да помогнат во губењето на тежината“, вели Ендрус за SheFinds.

Таа, исто така, додава дека циметот е корисен за жени со инсулинска резистенција и PCOS (синдром на полицистични јајници).

„Три грама се еднакви на половина лажичка цимет, што е сосема изводливо“, истакнува таа.

2. Куркума

Куркуминот, активното соединение во куркумата, има антиинфламаторни и антиоксидантни својства кои можат да го подобрат метаболичкото здравје. Студиите сугерираат дека куркуминот може да помогне во забрзувањето на метаболизмот со подобрување на разградувањето на мастите и намалување на растот на масното ткиво. Исто така, е докажано дека куркумата ја подобрува чувствителноста на инсулин, што е клучно за регулирање на нивото на шеќер во крвта.

„Не плашете се од светло жолтата боја. Куркумата содржи куркумин, за кој е познато дека го намалува воспалението и оксидативниот стрес (оштетување на клетките)“, вели Ендрус.

Таа, исто така, ја истакна улогата на куркуминот во губењето на тежината, според една студија.

„Систематски преглед на студиите покажа дека активната состојка во куркумата (куркумин) може да помогне во управувањето со шеќерот во крвта и губењето на тежината. Може значително да ги намали нивоата на шеќер во крвта на гладно, глицираниот хемоглобин и индексот на телесна маса“, објасни таа.

