Шерон Стоун не сака да гледа еротски сцени: „Сакам желба, мистерија, копнеж“

Холивудската ѕвезда Шерон Стоун откри дека не е голем обожавател на современите еротски сцени во филмовите, истакнувајќи дека тие често ја губат мистеријата и желбата што ја прават интимноста моќна.

Во интервју за американската телевизија Си-би-ес (CBS), 68-годишната актерка се потсети на својата улога во еротскиот трилер „Ниски страсти“ (1992), каде што ја игра писателката Кетрин Трамел. Сценариото кое ја следи истрагата на детективот Ник Карани (Мајкл Даглас) за брутално убиство, содржи сцена која и ден – денес се смета за контроверзна (Стоун прекрстува нозе за време на сослушување, откривајќи дека не носи гаќички).

– Се сеќавам кога излезе „Ниски страсти“. Прекрстувањето на нозете, па нивното раздвојување. Сè стана малку лудо. Луѓето очајнички се обидуваа да разберат што се случува. Моќта на таа сцена беше во мистеријата, желбата и копнежот – елементи кои денес често недостасуваат. Затоа кога се појавуваат еротски сцени на телевизија, јас ги премотувам. Не сакам да поминувам низ отворена и груба сексуалност. Сакам желба, мистерија, копнеж. Сакам тоа да го зачувам во себе, изјави Стоун.

Актерката призна дека сцената од „Ниски страсти“ значително ја обликувала нејзината кариера, но вели дека не се кае што ја оставила во филмот. Иако имала законско право да ја отстрани, таа решила да не го стори тоа, верувајќи дека сцената ќе го направи филмот подобар.

– Кога направив растојание како режисер, а не како актерка, сфатив дека тоа го подобри филмот, заклучи Стоун.

