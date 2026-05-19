Северина воодушеви во фустан од тантела и смели отвори

Пејачката Северина се појави на еден настанот во Загреб Story Hall of Fame Cabaret Edition by Prahir и веднаш привлече внимание со модното издание со потпис од Матија Вуица. Фустанот, изработен од тантела и тил, со богати детали и проѕирни делови, беше парче кое не можеше да остане незабележано.

Во преден план беше фустан во светла кремаста нијанса, со луксузни апликации од тантела што создаваа ефект на корсет. Високата тантелна јакна му даде на целиот аутфит поелегантна, речиси винтиџ нота, додека транспарентните панели и стратешки поставените отвори во пределот на половината и колковите додадоа доза на смелост.

Долниот дел од фустанот падна во лесни слоеви од тил, правејќи ја комбинацијата да изгледа мека и воздушеста. Таа фрли преголемо беж сако преку рамената, што ја омекна транспарентноста на фустанот и му даде на целиот изглед помодерен, опуштен карактер. Токму овој контраст на нежна тантела и структурирано сако го направи аутфитот особено интересен.

Инаку, многу ѕвезди парадираа на најпознатиот црвен тепих во Хрватска.

Оваа година, кабаре изданието Story Hall of Fame Cabaret Edition by Prahir е инспирирано од легендарната претстава „Кабаре“, која се игра во HNK2 во Загреб и се одржува со партнерска поддршка на Хрватскиот народен театар.

