Мувлата исчезнува за 10 минути: Молер открил најбрз трик за чисти ѕидови

Еве како да отстраните мувла од ѕид.

Мувлата на ѕидовите е чест проблем во многу домаќинства, особено поради влага, лоша вентилација, пукнатини во ѕидовите или истрошени цевки. Освен што изгледа грдо, мувлата може негативно да влијае и на вашето здравје. Добрата вест е дека можете брзо, лесно и без професионалец да отстраните мали делови од мувла, користејќи состојки што веќе ги имате дома.

Како да отстраните мувла од ѕид?

Користете оцет

Истурете оцет во шише со распрскувач и испрскајте директно на црните точки од мувла. Оставете оцетот да делува неколку минути, а потоа избришете со крпа. Можете да додадете неколку капки есенцијално масло ако не ви се допаѓа мирисот.

Направете паста од сода бикарбона

Измешајте сода бикарбона со малку вода додека не добиете густа паста. Нанесете на калапот, оставете неколку минути и избришете. За уште посилен ефект против мувла, можете да комбинирате сода бикарбона и оцет.

Испрскајте го ѕидот со хидроген пероксид (3%)

Едно од најефикасните решенија. Испрскајте ја калапот, оставете ја да отстои 10 минути, а потоа избришете ја со сува крпа. Вашиот ѕид ќе изгледа како нов!

Ако дејствувате брзо, мувлата не мора да значи боење и скапи поправки. Со овие едноставни методи, вашите ѕидови повторно ќе бидат чисти, а вашиот дом ќе биде поздрав.

извор:попара.мк

фото:freepik