Три пијалоци што ќе ве одржат хидрирани во летните горештини

Во текот на летото, не станува збор само за пиење доволно течности. Станува збор и за тоа колку добро вашето тело ја задржува и користи водата. Храната и пијалоците богати со хидратантни состојки можат да ви помогнат да се чувствувате подобро, а вашата кожа да изгледа посвежа и поздрава.

Доколку не сакате да пиете обична вода, добрата вест е дека постојат и други пијалоци кои можат да им помогнат на вашето тело и кожа да останат хидрирани, особено во текот на жешките летни денови. Нутриционистката Беки Хокинс сподели три едноставни рецепти кои се одлични алтернативи на водата, а исто така содржат корисни минерали и хранливи материи.

Сок од целер

Првиот предлог е сок од целер со малку квалитетна морска сол. Иако на многу луѓе не им се допаѓа вкусот, овој пијалок има бројни придобивки. Сокот од целер е природно богат со натриум, магнезиум и калиум, минерали кои помагаат во одржувањето на рамнотежата на течностите во телото и го подобруваат снабдувањето со вода на клетките. Малку минерална морска сол, како што е хималајската, дополнително ја зголемува содржината на електролити.

Целерот содржи и растителни соединенија кои можат да ја подобрат циркулацијата на крвта и да помогнат во изедначувањето на тенот на кожата. Овој пијалок е добар избор како утринско освежување или лесно освежување во текот на денот.

Вода од краставица и семе од чиа

Друг предлог е вода со парчиња свежа краставица и семе од чиа, едноставен пијалок кој е освежителен и помага во хидрирање на телото.

Краставицата содржи дури 96 проценти вода и силициум, минерал важен за цврстината и еластичноста на кожата. Кога семките од чиа се натопуваат, тие создаваат желатинозна структура што му помага на телото да остане хидрирано подолго време. Покрај тоа, тие се богати со омега-3 масни киселини и влакна, кои придонесуваат за чувство на ситост и здрав дигестивен систем. Овој пијалок е особено корисен по сончање или вежбање.

Кокосова вода и кефир за здравје на цревата

Третиот рецепт комбинира хидратација и грижа за дигестивниот систем. Кокосовата вода содржи калиум, магнезиум и натриум, електролити кои се губат преку потење. Кога му се додава кефир, ферментиран пијалок богат со пробиотици, се добива комбинација што ги стимулира цревата, што исто така има позитивен ефект врз здравјето на кожата.

Оваа мешавина може да помогне со проблеми како што се осип, акни или уморна кожа. За дополнителен тропски пресврт, можете да ги измешате состојките со замрзнат ананас за здрава верзија на пина колада.

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