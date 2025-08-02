Лажни измами за неплатени казни се прошириле низ цела Србија, а сестрата на новосадската Барби Наташа Беквалац, Кристина, исто така ја добила истата.

Како што е наведено во пораката, таа треба да ја плати казната во одреден рок, ако не сака да избегне камата за задоцнето плаќање.

– Имате сообраќајна казна во износ од 114,16 динари. Во случај на доцнење, ќе ви се наплати затезна камата и може да има ограничувања за редовно возење. Ве молиме, платете го плаќањето што е можно поскоро преку официјалниот канал – се вели во пораката.

На Кристина ова и се причинило сомнително, па затоа јавно се огласи на социјалните мрежи.

: „Дали некој знае нешто за ова?“ праша Кристина.

Апел е да не се отвораат овие линкови, а доколку се сомневате дека всушност имате казна за паркирање, многу е подобро да се јавите кај властите и да проверите, пред да станете жртва на измама.

Инаку, Кристина е разведена од Иво Мартиновиќ, со кого има две деца. Нејзиниот втор обид за брак исто така не успеа. Имено, двајцата се разведоа пред неколку години, само за да ѝ дадат нова шанса на љубовта. Иако имаат две деца, непомирливите разлики на крајот си го направија своето.

– Иво и јас се разделивме под нормални услови и функционираме одлично како родители, а тоа е најважното нешто.

foto: Printscreen/Instagram/kristinabekvalac/bekvalceva