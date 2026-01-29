Сенидах со таен адут за 14 февруари: Кој ли ќе ѝ се придружи на сцената во Скопје?

Големиот солистички концерт на една од најпопуларните балкански музички ѕвезди – Сенидах, кој ќе се одржи на Денот на вљубените, 14-ти февруари, во спортската арена „Јане Сандански“, ќе крие уште едно изненадување. Освен моќниот настап на Сенидах, публиката во Скопје може да очекува и специјален музички гостин. Иако засега ништо не се открива официјално, во музичките кругови сè погласно се шушка дека станува збор за една од најголемите домашни музички ѕвезди.

За потсетување, на нејзините досегашни концерти во Белград како гости се појавија Цоби и Мањифико, што дополнително ги подгрева шпекулациите – кој ли ќе биде избраникот за скопската публика? Дали ќе пристигне регионално име или, пак, ќе видиме наше, домашно изненадување на сцената? Одговорот засега останува тајна.

Концертот е во организација на SKYMUSIC продукција, а најавите ветуваат врвна продукција, моќен звук и импресивен сценски дизајн што ќе ја следи секоја емоција – од најтивките, интимни моменти до експлозивните рефрени што се пеат во еден глас. Ова нема да биде само концерт, туку заедничко доживување што ќе се памети.

Влезниците се веќе во продажба преку бесплатната апликација eFinity и платформата Wayin.mk: