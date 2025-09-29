Селена Гомез и Бени Бланко го кажаа судбоносното „да“ – венчавка во Калифорнија со незаборавни моменти на Инстаграм

Пејачката и глумица Селена Гомез се омажи за музичкиот продуцент.

Бени Бланко и Селена Гомез се венчаа во Калифорнија на 27 септември, а музичкиот продуцент сподели фотографии од својот посебен ден на Инстаграм еден ден по церемонијата.

Една фотографија ја истакнува преголемата венчаница на Селена, додека двојката позираше за спонтано селфи пред големо огледало.

Друга фотографија ги покажува нивните венчални прстени, додека трета ја покажува Гомез како се гушка со Бланко на креветот. Трета фотографија покажува младо момче како лежи на скалите од местото на церемонијата.

„Се омажив за вистинска принцеза на Дизни“, напиша Бланко покрај објавата, алудирајќи на кариерата на Гомез на Дизни каналот (Волшебници од Вејверли Плејс, Програма за заштита на принцезите).

Селена Гомез, исто така, ја објави својата свадба преку Инстаграм, споделувајќи серија фотографии и видеа од церемонијата со едноставна порака: „27.09.25“. Фотографиите ја покажуваат двојката како се гушка, се држи за раце и покажува детали од нејзиниот букет од бел цвеќе. Гомез и Бланко јавно ја потврдија својата врска во декември 2023 година, шест месеци откако почнаа да се забавуваат, а една година подоцна, Гомез ја објави својата свршувачка со Бланко на Инстаграм, вклучувајќи фотографии од предлог за пикник со нејзината омилена храна и слики од нејзиниот веренички прстен со дијамант со маркиза.

Foto: printscreen/instgaram