Секс со нов партнер: Главни правила што треба да ги знаете

Сексот со нов партнер може да биде незаборавно искуство кое ќе донесе максимално меѓусебно задоволство за двајцата.

Мислата за претстојниот состанок, кој најверојатно ќе се развие во нешто повеќе од вечера, инспирира и плени. Некои го сфаќаат сексот со нов маж што е можно посериозно: се прилагодуваат долго време, ги одмеруваат сите предности и недостатоци, замислуваат илјада и една варијација на заплетот, а некои дури и не размислуваат за тоа, претпочитајќи спонтаност. Без оглед на перцепцијата за оваа нова фаза од врската, како и во секоја комуникација, постојат неколку неизговорени правила кои ќе бидат главни помагачи во создавањето лесна и опуштена атмосфера. А таа, како што знаете, игра особено важна улога за време на интимноста.

Безбедноста на прво место

Првиот секс со нов партнер не е нужно почеток на среќна врска. Сосема е можно сè да заврши истата ноќ кога започнало. Сепак, вашата главна задача е да се осигурате дека во овој случај сè ќе заврши без непријатни последици. Затоа, главен услов треба да биде задолжителната употреба на кондоми – на овој начин се заштитувате од несакана бременост и сексуално преносливи болести. Идеално, пред првиот секс, двајцата партнери треба да разговараат за отсуството на болести (вклучувајќи го и отсуството на ХИВ) – ова е апсолутно нормална практика.

Исто така, не пијте премногу алкохол пред сексуалниот однос. Неколку чаши вино ќе ви помогнат да се опуштите, но неколку шишиња можат да доведат до неконтролирани последици (вклучувајќи ги и оние наведени погоре). Во најдобар случај, едноставно нема да се сетите на вашата прва ноќ, во најлош случај, можат да ве чекаат непријатни „изненадувања“, за кои нема веднаш да знаете.

Обрнете внимание на позитивните работи

Многу луѓе веруваат дека сите мажи, без исклучок, се заинтересирани само за сопственото задоволство, но, всушност, ова е повеќе мит. Не секој може да почувствува максимално задоволство ако не е сигурен дали неговата партнерка е добро. Сознанието дека сте возбудени го возбудува и вашиот партнер.

Не заборавајте дека првиот секс е неистражена територија. Мажот, исто како вас, не може веднаш да ги прочита сите нијанси и реакции што се важни за вас, затоа не заборавајте да му одговорите не само со ентузијазам, туку и со зборови. „Ми се допаѓа она што го правиш сега“ е едноставна фраза што може да биде исклучително важна за мажот. Но, во никој случај не го фалете за нешто што не ви претставува задоволство. Ќе биде многу понепријатно да зборувате за она што не ви се допаднало потоа, затоа искористете ја првата физичка интимност за веднаш да дадете приоритет.

Секс со нов партнер – што следно?

Првиот секс со нов партнер ретко е совршен. Без разлика што точно не ви одговарало – вашата улога, неговиот став или несмасноста во процесот – не се повлекувајте во себе и не почнувајте да анализирате сè од првата секунда. На овој начин, го ставате вашиот партнер во ранлива позиција, бидејќи со целиот ваш изглед јасно ставате до знаење дека нешто тргнало наопаку, но не објаснувате што точно. Дури и ако јасно сте одлучиле дека оваа ноќ била прва и последна ноќ меѓу вас, почитувајте ги чувствата на вашиот партнер. Во овој случај, објаснете што тргнало наопаку пред да си одите дома и не му давајте лажна надеж на лицето.

Не брзајте со експерименти

Не треба да го користите сексот со нов партнер како можност да ги покажете сите ваши „скриени желби“ и преференции одеднаш. Експериментирањето со секс е добро, но не секој е погоден за „дебитантска“ вечер. Прво, не сите ваши трикови може да „функционираат“ кај вашиот нов партнер (и тоа е апсолутно нормално), но неговата резервирана или негативна реакција може да ве вознемири и повреди. Второ, можете да се занесете со демонстрирање на вашите вештини и едноставно да го пропуштите моментот на првата точка на контакт. Трето, можете едноставно да го збуните вашиот партнер без дури ни да забележите.

Секако, ова не значи дека треба целосно да ги заборавите вашите фантазии, но ќе добиете поголемо задоволство кога ќе ги отелотворите најсмелите од нив малку подоцна – кога дефинитивно ќе ги знаете преференциите еден на друг и – најважно – целосно ќе си верувате еден на друг. Во меѓувреме, видете колку сте сексуално компатибилни воопшто и одлучете во која насока треба да одите понатаму.

Секс со нов партнер и непријатност

Грешките и несмасноста се составен дел од сексуалниот живот на секој пар. Единството не се појавува по првиот допир, затоа, откако ќе ја фатите непријатноста, не се обвинувајте себеси или вашиот партнер за тоа и, што е најважно, не паничете. Чувствувајте се опуштено и самоуверено, бидејќи сексот е истиот дијалог што не се гради сам по себе. Не плашете се да ги измазните недоразбирањата барем со насмевка или смешна фраза – ова ќе ја смири ситуацијата.

Обрнете внимание на вашето внатрешно расположение

Ако сте премногу нервозни пред сексот со нов партнер, обидете се да пронајдете практики за себе што ќе ви помогнат да се опуштите и да се расположите. Наместо да скокате напред и да се грижите за нешто што сè уште не се случило, а веројатно и нема да се случи, обидете се со медитација.

Техниката на заземјување го ублажува чувството на вознемиреност, а вашата конфузија и грижи веројатно негативно ќе влијаат на иднината и ќе ги претворат сите можни добри моменти во негативни. На крајот на краиштата, вашето сопствено расположение и внатрешно расположение влијаат на сексот многу повеќе отколку што изгледа на прв поглед. За да го ослободите вашето тело (дури и ако не станува збор само за сексуално задоволство), ќе ви помогне и масажа или која било друга постапка за нега.

Практичноста и удобноста се вашите главни предности

Доста банално, но не помалку важно правило – треба да се чувствувате смирено и удобно. За да го направите ова, многумина ве советуваат да изберете привлечен сет долна облека што ќе ви ја подигне самодовербата, но ова е само мал дел од сликата. Парфем, миризлив крем за тело, омилен балсам за коса или маникир – сè што ви дава пријатни емоции и самосвест.

извор:netpres

фото:Freepik