Секој ја прави оваа грешка со меленото месо: Ги прави бургерите суви и безвкусни

Меленото месо е неопходен дел од домашното готвење, а искусните готвачи советуваат да се избегнуваат вообичаени грешки и да се применуваат едноставни трикови кои даваат подобри резултати при подготовката на јадењата.

Најголемиот предизвик со специјалитетите од мелено месо е постигнувањето на вистинската сочност и мекост. Додека некои залаци се нежни, полни со вкус и речиси се топат во устата, други можат да останат суви и без очекуваниот мирис и текстура. Иако квалитетот на меленото месо често е прво сомнение, искусните готвачи истакнуваат дека причината најчесто е во методот на подготовка.

Додавање ладна вода во меленото месо

Еден од најдобрите трикови за подготовка на сочни бургери, ќебапи и ќофтиња е додавање ладна минерална вода во смесата. Меурчињата и минералите од водата помагаат месото да стане помеко, полесно и повоздушесто, а во исто време спречуваат да се исуши за време на печењето. Препорачаната количина е околу 50 до 100 милилитри ладна минерална вода на килограм месо, што може да направи голема разлика во конечниот вкус и текстура.

Не претерувајте со зачини

Една од најчестите грешки при подготовка на јадења со мелено месо е претерувањето со зачини. Иако лукот, лутите зачини и разните видови ароматични билки можат да го збогатат вкусот, премногу од нив може целосно да ја маскираат природната арома на месото. Кога се додаваат премногу различни вкусови, состојките почнуваат да се натпреваруваат едни со други, а крајниот резултат повеќе не е вистинско, домашно приготвено јадење.

За класични бургери и други јадења со мелено месо, честопати е доволно да се користат само неколку основни состојки – сол, црн пипер и кромид. Тие го истакнуваат природниот вкус на месото и придонесуваат за неговата мекост и сочност. Многу искусни готвачи советуваат лесно пржење на кромидот во путер однапред, бидејќи на овој начин добива понежен вкус и дополнително ја збогатува смесата.

Тајната за сочни плескавици

Кога станува збор за плескавици, треба да бидете внимателни со количината на јајца. Премногу јајца можат негативно да влијаат на текстурата бидејќи белките брзо се стврднуваат кога се загреваат, што може да го направи месото поцврсто и помалку сочно. За килограм мелено месо, обично е доволно едно мало јајце или само една жолчка. Ако месото се меси правилно и доволно долго, честопати дури и не се потребни дополнителни состојки за врзување, а многу готвачи веруваат дека не се потребни ниту лебни трошки.

Најдобар избор за плескавици е обично мешано мелено месо – комбинација од свинско и говедско месо во еднакви пропорции. Иако може да се користи само еден вид месо, ваквите стекови понекогаш можат да бидат посуви. Комбинацијата од говедско и свинско месо обезбедува идеален сооднос на вкус, нежност и сочност.

Не го притискајте меленото месо

Друг важен совет од искусни готвачи е да не ги притискате плескавиците за време на печењето. На овој начин, природните сокови и маснотиите излегуваат од месото, што го прави посуво и го губи богатиот вкус. Соодветната подготовка и малку внимание се доволни за да го претворат едноставното мелено месо во вистинско гастрономско задоволство.

извор:popara.mk

фото:Freepik