Сека Алексиќ пројде низ улицата каде израсна, па истрати порака: „Некогаш оваа…“

Пејачката Сека Алексиќ е родена во Зворник, и иако денес живее во Стара Пазова, каде што изгради семејна оаза со сопругот Вељко и синовите, таа сака да оди во своето родно место.

При посетата овој пат Зворник, емотивните моменти ги сними со својот мобилен и ги сподели на својата приказна на Инстаграм.

Сека ја фотографираше улицата каде што порасна, а сцената ѝ врати посебни спомени и носталгија.

– Некогаш, оваа улица ѝ изгледаше многу голема на малата Светлана, која ги имаше соништата што ги живее денес. Благодарна на Бога за сè што ми даде – напиша Сека.

Да се ​​потсетиме дека пејачката неодамна беше гостинка во емисијата „5Cast“ каде што зборуваше за своето детство и предизвиците низ кои поминала.

– Мојот живот навистина не беше лесен, но знаете како го доживувам? За да бидам некако сигурна дека секогаш го носиме товарот на силата колку што можеме да го поднесеме. Како што реков неодамна, носиме колку што можеме да го поднесеме крстот на грбот. Мислам дека е добро за секој човек, бидејќи стануваш посилен, зацврстен, ништо не може да те изненади потоа. Дури и ако се случи некој голем бродолом, толку ноншалантно го прескокнуваш и продолжуваш понатаму. Јас го гледам барем од моја гледна точка и му благодарам на Бога што ми го даде сето тоа, сите тешки моменти и тоа детство, преку семејството, какви и да се врските, бидејќи денес сум сериозна жена, цврсто стојам на земја, немам никакви бродоломци, ништо не може да ме поколеба. Навикната сум на тоа. Кога ми се случува нешто убаво, искрено сум изненадена. Најтешкиот дел е сега, фала му на Бога што сум зад себе, но тоа беше прекрасно, трауматично искуство, кое можам да им го раскажам на некои генерации пред мене и на моите деца со гордост, кажа Сека.

фото:instagram printscreen/seka_aleksic