Сека Алексиќ откри со какво порeметување се соочува, а истото го има и Бекам

Пејачката Сека Алексиќ откри на социјалните мрежи дека страда од опсесивно-компулсивно растројство, а набрзо луѓето кои се борат со истиот проблем ја контактираа во коментарите.

Сека објави вест на социјалната мрежа „X“ која предизвика големо внимание во јавноста. Пејачката потврди дека има опсесивно-компулсивно растројство (OCD), или OCD на англиски.

Jesam vam rekla da imam OCD?! — Seka Aleksic (@poslednjilet) December 30, 2025

– Дали ви кажав дека имам OCD?! – ги праша Сека своите следбеници, што предизвика лавина од коментари, со оглед на тоа што голем број луѓе се запознаени со овој проблем бидејќи и самите се борат со него.

Патем, опсесивно-компулсивното растројство е ментална состојба која се карактеризира со несакани, постојани мисли (опсесии) кои предизвикуваат вознемиреност, како и повторувачки дејства за кои лицето чувствува дека мора да ги изврши за да го ублажи тој страв.

Опсесивно-компулсивното растројство (OCD/OCD) е честа болест од која страдаат многу познати личности како Дејвид Бекам и Рафаел Надал.

