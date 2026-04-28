Сека Алексиќ го прослави својот 45-ти роденден: Пејачката во тесен фустан и со длабоко деколте

Популарната пејачка Сека Алексиќ вчера го прослави својот 45-ти роденден, а по тој повод организираше прослава за своите најблиски.

Пејачката сè украси во црно-златна комбинација, токму како што станува збор и во нејзиниот голем хит.

Таа избра долг црн фустан, кој го истакнуваше нејзиното деколте, и го искомбинира со златен накит.

За потсетување, пејачката неодамна се пофали дека ослабела седум килограми.

– Едноставно не јадев, но навистина ми е тешко – призна Сека, додавајќи дека откажувањето од храна ѝ е тешко.

– Сега не јадам и тоа навистина ме прави нервозна. Тоа е единственото нешто што ме движи и не можам да бидам своја бидејќи сум хедонист и обожавам да јадам. А кога ќе дојде период кога не можам, тогаш тоа е вистински проблем, но е подносливо – неодамна изјави таа за медиумите.

