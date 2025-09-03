Сè уште на лекување: Нови детали за состојбата на Халид Бешлиќ

Пo бројните гласини и шпекулации што се појавија во медиумите за здравствената состојба на пејачот Халид Бешлиќ, менаџерот Недим Срња потврди дека легендарниот пејач сè уште е на лекување.

Во јавноста се појавија спротивставени информации – дека легендарниот фолк пејач е отпуштен од болница, а потоа дека сè уште е на лекување. Всушност, Бешлиќ само ја сменил клиниката каде што се лекува. Неговиот менаџер Недим Срња изјави дека фолк пејачот се чувствува многу подобро.

– Халид моментално е префрлен во клиника за онколошки пациенти и моментално се чувствува добро, прима терапија и се подобрува. Само би сакал да ги демантирам сите гласини што кружат во последните денови, а тоа се дека органите на Халид откажале и дека е болен, ништо од тоа не е вистина – рекол Недим.

Легендата на народната музика Халид Бешлиќ е примен во Клиничкиот центар на Универзитетот во Сараево откако неодамна го откажа настапот на „Саемот на сливи“ во Градачац. Пејачот претходно беше примен на нефролошкото одделение.

За потсетување, Туристичката заедница на Градачац објави дека неговиот концерт, закажан за среда, 27 август, е откажан поради „здравствени причини со кои се соочува музичката ѕвезда“. „И покрај огромната желба да се дружи со публиката на Градачац на првата вечер од саемот, Халид во моментов е принуден да се посвети на своето здравје и да го започне процесот на рехабилитација“, се вели во соопштението.

Foto: printscreen/instgaram/beslichalid.official