Се сврши екс – сопругата на Харис Џиновиќ: Мелина му кажа „да“ на 69 годишен милионер

Мелина Галиќ (44), поранешна сопруга на пејачот Харис Џиновиќ, наводно се свршила во саботата со успешен бизнисмен (69), објавува Блиц.рс

Поранешната сопруга на Халид Џиновиќ се свршила во саботата со својот нов избраник, успешен бизнисмен кој има 69 години.Свршувачката се прославила во Монако, каде што модната дизајнерка живее со својот партнер веќе некое време.

Патем, Мелина Џиновиќ го поминала целото лето со својот сегашен свршеник на неговиот брод долг 48 метри со кој пловеле и посетувале разни дестинации.

Партнерот на Мелина Џиновиќ е успешен бизнисмен со империја, а двајцата уживаат во љубовта веќе некое време.

Патем, Мелина поминала повеќе од две децении во брак со пејачот Харис Џиновиќ и со него има две деца, син Кан и ќерката Џина.

По разводот, Мелина се преселила од Србија, а нејзината ќерка често ја посетувала и ѝ покажува во каков луксуз престојува.

фото:Instagram printscreen/hamelofficial