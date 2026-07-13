Се соблече мајката на Александра Пријовиќ: Сите тријат очи и не веруваат колку години има Борка

Мајката на пејачката Александра Пријовиќ, Борка Михајловиќ (52), повторно го привлече вниманието на јавноста со фотографии од летниот одмор.

Таа на социјалните мрежи објави селфи од плажа, на кое позира во бикини, шешир и очила за сонце.

Фотографијата предизвика бројни позитивни реакции, а многумина коментираа дека Борка изгледа значително помладо од своите години.

Борка е во врска со свопјот партнер Фахрудин Буљубашиќ веќе неколку години, а нивната љубов ја има и поддршката од Александра Пријовиќ. Според српските медиуми, пејачката често поминува време со мајка си и нејзиниот партнер, со кого има одличен однос.

Фахрудин Буљубашиќ исто така е пејач, а парот редовно споделува заеднички моменти од приватниот живот, кои секогаш предизвикуваат голем интерес кај нивните следбеници.