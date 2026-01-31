Се празнува Св. Атанасиј Велики: Среќен именден Атанас, Тане, Танаска, Насте

Именден празнуваат: Атанас, Атанаска, Танас, Тане, Танаска, Насе, Насте…

Нашиот народ два пати го празнува споменот на свети Атанасиј Велики. На 31/18 јануари се празнува празникот Танасовден ‒ зимен, а на 15/2 мај Танасовден ‒ летен. На зимскиот празник се празнува заед­ничкиот спомен на Св. Атанасиј со Св. Кирил Александриски за нивна­та заедничка дејност, а на летниот се одбележува упокојувањето на Св. Атансиј. Свети Атанасиј, наречен Велики е роден во Александрија во 295 година. Едно време минал во пустина заедно со свети Антониј Вели­ки. По враќањето во Александрија станал архиѓакон во александриската црква.

Учествувал на Првиот все­ленски собор и иако млад се ис­такнал со познавањето на Светото писмо и со говорништвото. Него­вите дискусии имале главна заслу­га за победата против ариевската ерес и биле содржани во заклучо­ците од Собирот, на кој биле осуде­ни еретикот Ариј и неговите прив­рзаници. Со тоа си го навлекол врз себе гневот на еретиците кои често го клеветеле кај царот. Но со својот углед и христијанскиот начин на живеење Свети Атанасиј секогаш успевал да се одбрани од овие кле­вети. Веднаш по Првиот вселенски собир на 8 јули 326 година на ба­рање на народот од страна на епископите бил поставен за архиепископ на александриската црква каде што останал долго време.

По поразот на Никејскиот собор, Ариевците се обиделе да се вратат во црквите. Тие издејствувале од царот да се заложи кај архиепископот Атанасиј да биде повлечена анатемата, но тој тоа не го дозволувал. Најпр­вин ја одбил сугестијата на цар Костадин да биде потолерантен кон ари­евците, а потоа ја одбил и наредбата на царот, еретикот Арие да го врати во црквата. Поради тоа бил наклеветен како бунтовник и бил протеран во Галија. Тогаш царот инсистирал кај цариградскиот архиепископ Алек­сандар да го врати Арие во црквата по што овој цела ноќ се молел на Бога да не дозволи црквата да биде испоганета. Утрото кога Арие тргнал да влезе во црквата следен од своите многубројни приврзаници почувству­вал болки и веднаш умрел на патот.

Уште четири пати Свети Атанасиј бил протеруван во прогонство, за време на Констанциј синот на Константин, за време на царот Јулијан Отстапник и за време на царот Валент. Сиве овие владетели им биле на­клонети на Ариевците. Така Свети Атанасиј во прогонство минал цели дваесет години. Мирно се упокоил во својот дом на 2 мај (ст. стил) 373 г.

Празникот Св. Атанасиј зимен народот го смета за средзимо па се верува дека главните студови веќе се поминати. Затоа во народното веру­вање тој е победник над силните студови и мразеви кои му се паднале при поделбата на должностите меѓу светците. Сепак, како предупредување дека зимата не е замината, односно дека студовите можат да изненадат останала поговорката „Атанас фрли кожувот ја врз нас ја врз рас“. Во Гевгелиско мислеле дека Св. Атанас е „средзима“ и дека е лесен празник, не е аталија (кобен). Се држел како празник до пладне, а после и да се работи не се сметало за грев. Мислејќи на зимските студови овде се велело дека е тешко до Св. Атанасиј, а после и тој што е за умирање не се предава. Во Охрид се сметало дека Св. Танасија е „среде зима коложе­га“ како што на Е. Спространов раскажувачката што му раскажувала за празниците му кажала и една лазарска песна за цвеќињата што никнуваат во овој период од годината.

Качунчица заблʼзвеше:

‒ Блаѕе тебе, трендафиле,

што си имаш арна мајка,

те променвит, те наружвит,

та те пушчʼт среде лето,

стреде лето црвеника,

да те берат јунаците,

јунаците и невести

да те носат пот фесои,

невестите под врзʼлʼт,

девојките на чалмите.

Јас си имам зло машчеа

та ме пушчʼт среде зимʼ,

стреде зимʼ коложега,

да ме берат дрварите

да ме носат по децата,

да ме тркалет по пеплишчата.

Свети Атанасиј е домашен празник на многу семејства, но и на цели села. М. С. Филиповиќ забележал дека „на местото каде што е сега црквата на Св. Атанасиј во с. Луково порано имало само гробишта и ва­кавски дабје. Местото се викало „Танасовден“ и тука луѓето се собирале на панаѓур. Подоцна кога виделе знаци, пламен од земјата, на тоа место изградиле црква. За црквата „Св. Атанасиј“ во с. Модрич, вели Фили­повиќ, има многу преданија. На пр. ако чуварот заборавел да го запали кандилото тоа само се палело. Кога за време на окупацијата по наредба на бугарските власти била симната плочата со грчки напис од црквата настанала силна провала од која настрадало соседното маало. Кога пло­чата била вратена на местото провалата престанала. Се раскажувало и тоа дека некои Турци што ги навредувале иконите во црквата ослепеле. Според друго предание, во турско време вратата од црквата секогаш била отворена. Некогаш некој сејмен влегол и украл 300 гроша. Но кога се обидел да излезе вратата била затворена. Се отворила дури откако ги вра­тил парите на истото место. Потоа ги советувал своите нека работат што сакаат, но во вакуф да не чепкаат. И сега, пишува Филиповиќ, таа црква не е заклучена.

М. Цепенков забележал дека во Прилеп Св. Атанасија бил празник што го служеле кантарџискиот и ковачкиот еснаф.

Во Радовиш, пак, Св. Атанас се сметал за овчарски празник. Мно­гу го почитувале куќите коишто имале овци и на тој ден не работеле за волци да не им ги изедат овците. И овде овој празник го сметале за „сред­зимо“, овчарите што знаеле да го прогнозираат времето гледале какво ќе биде тоа од празникот натаму. И овде е позната пословицата: „Атанас фрли кожув ја врз нас ја врз рас“, што значи дека од времето зависи дали луѓето ќе ја симнат зимската облека.

Сепак, се верува дека времето оди на лето, дека поминале зимата и големите студови карактеристични за јануари. Освен зимскиот празник Танасовден нашиот народ празнува уште еден празник посветен на овој светител. Тоа е Танасовден – летен, што се празнува на 15/2 мај денот кога е упокоен Св. Атанасиј Велики.

Нa дeнeшeн дeн сe прaзнувa и спомeнот нa Св. Кирил Aлeксaндрис-ки. Иaко глaвниот прaзник нa овој свeтитeл e нa 22/9 јуни, нa дeнeшeн дeн сe прaзнувa зaeднички спомeн нa двaјцaтa aлeксaндриски aрхиeпис­копи Св. Aтaнaсиј и Св. Кирил Aлeксaндриски, зa нивнитe зaeднички зaслуги во одбрaнaтa нa прaвослaвиeто од двeтe eрeси: aријaнството и нeсторијaнството.

Д-р Марко КИТЕВСКИ за МИА

извор:курир.мк

фото:архива/курир.мк