„Се посветив само на себе“ – Мина Костиќ одлучи повеќе да не влегува во врски, но среќата и затропа на врата

По многу неуспешни обиди, Мина Костиќ одлучи повеќе да не влегува во врски, но среќата затропа и на нејзината врата.

Мина Костиќ е личност која не го крие својот живот од очите на јавноста, туку отворено зборува за него.

Пејачката се потсети на својата љубов од најраниот период и призна дека била навистина вљубена во него.

Денес таа има дечко од Америка и одлучила дека ќе го продолжи животот без маж ако и тој ја разочара.

– Повеќе не ме интересираат мажите, а со тоа ниту секс. Стигнав до точка каде што се посветив само на себе и на моето дете и не ме интересира што прави некој. Новинарите ме прашуваат што мислам за туѓите песни и разводи, а мене тоа апсолутно не ме интересира. Ужасно е што луѓето се грижат за тоа што има во туѓиот двор – рекла Мина, која останува цврста во својот став дури и ако оваа врска пропадне.

Мина, исто така, отворено и јавно зборуваше за тоа како избрала погрешни мажи.

– Претрпев психолошко насилство, не физичко, но тоа понекогаш е полошо. Тој е таков тип, само љубоморен. Веднаш забележав дека е љубоморен, но кога решив да раскинеме, почна да се извинува, но потоа ситуацијата повторно се појави. Одам на настап, тој прави проблем. Потоа кој и да ме повика, ми го зема телефонот – изјавила пејачката и додала:

– Што се однесува до соседот, бев заљубена во мојата прва симпатија од прво одделение во основно училиште, па сè до средно училиште. Тој ми беше соученик. Бев лудо заљубена, а тој ме избегнуваше. Целото училиште знаеше дека ми се допаѓа, па учителката ме натера да седнам со него, а тој ме избегнуваше уште повеќе. Се обидов на секој начин да му се приближам, но без успех – изјави Мина за Информер.

