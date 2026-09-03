Се породи Ксенија Кнежевиќ – пејачката доби ќерка

Пејачката Ксенија Кнежевиќ роди девојче, на кое родителите ѝ дадоа прекрасно име со моќно значење.

Ксенија Кнежевиќ доби ќерка со својот долгогодишен партнер Никола Тодоровиќ, која ја крстија Матеа, име со еврејско потекло кое значи „дар од Бога“.

Гордиот дедо, познатиот пејач Ненад Кнежевиќ Кнез, допрва ќе ја открие својата среќа и возбуда поради доаѓањето на неговата внука.

Ксенија во најголем дел ја чуваше својата приватност за време на нејзината благословена состојба. Веста дека го очекува своето прво дете беше потврдена во март оваа година, кога пејачката откри дека веќе е во петтиот месец од бременоста и дека се чувствува одлично.

— Бременоста нè изненади. И јас и мојот партнер сме среќни. Веќе е петтиот месец. Не го криевме тоа, само не зборувавме за тоа што се случуваше. Немав никакви мачнини, морам да кажам. Се справувам со бременоста многу добро — рече Ксенија тогаш.

Поради доаѓањето на бебето, Ксенија и Никола одлучија да ја одложат својата свадба, која првично беше планирана за мај. Двојката претходно се сврши на романтично патување на Санторини, по што започнаа ново поглавје во своите животи.

Кнез претходно сподели со медиумите дека целото семејство со нетрпение го очекува доаѓањето на новото бебе на крајот на август, а тие ја прославија добрата вест со фантастичен заеднички ручек во март. Иако сите членови на семејството ги испратија своите предлози за името, конечниот договор беше дека одлуката ќе ја донесе исклучиво Ксенија.

Foto: printscreen/instagram/ksenia.knezevic