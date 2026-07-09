Се подготвувате за плажа со кремот од минатата година? Еве како да проверите дали се расипал и станал опасен

Наоѓањето на полуискористена крема за сончање од минатата година им изгледа како одлична заштеда на многумина пред да се упатат на плажа. Сепак, користењето на истечен производ не само што е бескорисно, бидејќи повеќе не обезбедува соодветна заштита од УВ зрачење, туку може да предизвика и сериозни проблеми со кожата.

Како и сите козметички производи, SPF има рок на траење. Повеќето креми се дизајнирани да ги задржат своите својства околу три години од времето на производство (или 12 месеци по првото отварање, што е означено со симболот за отворен сад означен со 12M на пакувањето). Сепак, тој рок е значително скратен ако сте го оставиле кремот на директна сончева светлина, топол песок или во прегреан автомобил со денови.

Ако не сте сигурни кога сте го отвориле кремот, потпрете се на вашите сетила. Експертите издвојуваат три јасни знаци кои покажуваат дека е време да купите нов производ:

Променете ја текстурата

Ова е често првиот и најочигледен знак дека нешто не е во ред со вашиот крем. Ако од тубата прво излезе водена или мрсна течност што се одвоила од остатокот од кремот, производот повеќе не е стабилен и ја изгубил својата ефикасност. Исто така, ако забележите дека минералниот крем тешко се нанесува или дека се формирале мали грутки, не го нанесувајте на лицето и телото.

Чуден и застоен мирис

Свежиот крем за сончање има благ, пријатен мирис кој често се поврзува со лето и кокос. Меѓутоа, ако формулата е изложена на топлина, можеби во него влегле бактерии, што може да предизвика да добие расипан, застоен или едноставно непријатен мирис. Во тој случај, треба да се фрли во ѓубрето.

Промена на бојата (жолта или кафеава нијанса)

Хемиските креми (оние што апсорбираат УВ зраци наместо да ги рефлектираат како минералните) се поподложни на расипување кога се изложени на сонце и воздух. Со текот на времето, тие оксидираат, поради што белиот лосион може да добие жолтеникава или дури и кафеава нијанса. Нанесувањето на ваков вид крем може да доведе до црвенило, иритација, па дури и сериозни алергиски реакции што потсетуваат на изгореници.

За да го продолжите рокот на траење на новиот крем, чувајте го во сенка (под крпа или во кеса) и не заборавајте добро да го затворите по секое нанесување за да не влезат во него честички песок или нечистотија.

Кога станува збор за заштита од сонце, свеж производ е секогаш најбезбедниот избор.

извор:popara.mk

фото:Magnific