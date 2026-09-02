Се плашите од летање? Овие совети ќе ви помогнат да се ослободите од стравот

Стравот од летање влијае на помеѓу 25 и 30 проценти од возрасните, а експертите и стјуардесите наведуваат неколку едноставни техники што можат да им помогнат на патниците да се справат со летот и турбуленциите.

Меѓу советите што најмногу се издвојуваат е „трикот со желе“. Стјуардесата Сиера Мист објаснува дека патниците можат да го сметаат воздухот како густа маса што го држи авионот стабилен, наместо да ја доживуваат турбуленцијата како ненадеен колапс.

Друг едноставен совет за полетување е да ги кренете нозете од подот, што може да го намали чувството на тресење во кабината. Патниците со силна анксиозност можат да си помогнат и со тоа што однапред ќе го проучат планот на летот и ќе ги разберат вообичаените звуци и движења на авионот.

Професорот Роберт Бор, директор на Центарот за авијациска психологија, верува дека техничките објаснувања можат значително да го намалат стресот бидејќи непознатото често го зголемува стравот.

Бор, исто така, препорачува вежби за дишење и едноставни техники за запирање на паничната реакција.

-Ако го промениме дишењето, подобро контролираме колку кислород ни е достапен и со тоа го намалуваме срцевиот ритам, изјави тој за Би-Би-Си.

Изборот на седиште може да влијае и на чувството на безбедност. Вработената во „Вирџин Австралија“, Сара Гудвин, советува да резервирате седиште што е можно поблиску до предниот дел од авионот, каде што турбуленцијата обично се чувствува помалку, додека седиштата во близина на крилата се исто така потивки поради рамнотежата на авионот. За нервозните патници, таа исто така препорачува да разговарате со кабинскиот персонал, кој е обучен да помогне во вакви ситуации.

Еден начин да се подготвите е да ги следите прогнозите за турбуленција преку специјализирани услуги како што е „Турбли“. Патеписистката Стејси Леаска наведува дека ваквите алатки ѝ помагаат да го претвори непознатото во нешто попредвидливо, додека лекарот Брајан Бруно проценува дека таков пристап активира рационално размислување наместо панична реакција.

извор:курир.мк

фото:Magnific