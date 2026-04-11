Се оцртува секое мускулче на неа: Едина Муса дојде во форма каква би посакала секоја жена

Помина една година откако екс-кошаркарката и сегашен тренер, Едина Муса, стана мајка на своето прво чедо – синчето Максим.

Русокосата атрактивна убавица се реализираше како мајка во бракот со пранешниот кошаркар и екс-сопруг на пејачката Тамара Тодевска, Александар Димитровски- Мачка, со кој сега ја живеат својата брачна идила надополнета со најубавата љубов, онаа детската.

За Едина и птиците на гранка веќе знаат дека вежбаше и со труднички стомак, а сегако и откако се породи.

Постпартум периодот веќе е зад неа, но и изгледот од кој сега дојде до ниво „милион долари“.

Оцртано буквално секое мускулче, а дефиниција за медал!

Насмевката по одразот во огледало говори апсолутно се’, а како и да не биде така која е истрајна, упорна, дисциплинирана… едноставно не може да биде поинаку.

Вреојатно ретко која би рекла дека не сака да изгледа барем приближно, но тоа како бел ден е јасно дека без мака, нема ниту резултати.

Како што вели и самата Едина, ако треба ќе си скрати на спиење, само за да тренира и да го задоволи својот спортски дух и темперамент, а најмногу долгогодишната животна навика.

Секоја чест мама!

