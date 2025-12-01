„Се онесвести“: Нада Топчагиќ преживеала драма пред настап

Фолк пејачот Ера Ојданиќ се присети на концертот за српските борци во Вуковар, каде што настапил со својата колешка Нада Топчагиќ, и на драмата што ја доживеале во тоа време.

На пејачката ѝ беше забранет влезот во Хрватска и Босна и Херцеговина затоа што пеела за српските борци во Вуковар за време на војната.

На еден од нејзините концерти, таму беше и Ера Ојданиќ, која се сети на деталите по речиси три децении.

– Кога бевме таму со Нада, бевме поканети од нашата армија, од нашиот генерал, да одржиме хуманитарен концерт во поддршка на нашите борци… Отидовме со автобус под воена придружба, војниците беа вооружени. Таму беше Нада, јас, се сеќавам на Ванеса Шокчиќ со нас, имаше уште неколку пејачи, не можам да се сетам, беше одамна… Кога бевме во близина на Вуковар, разузнавачката служба рече дека имало некаква заседа, но армијата се грижела за нас – изјави Ојданиќ за Pink.rs. Според него, потоа седнале во едно кафуле да направат пауза додека не добијат зелено светло за влез на територијата на Вуковар.

– Седнавме да се освежиме, а еден обезбедувач удри по плочките со кундакот од пушката, предизвикувајќи куршум да го погоди таванот на кафулето. До мене беше Нада, која извика: „О, Еро, ќе умреме!“. После тоа, таа се онесвести. Тоа беше силен истрел. Капетанот реагираше брзо и се извини што куршумот бил во цевката – рече Ојданиќ.

После тоа, пејачите одржаа концерт, како што беше планирано.

– Се потрудивме да ги развеселиме и да ги направиме среќни. Не ни помислувавме дали ќе се вратиме оттаму живи. Сите прифативме и отидовме и се вративме живи и здрави – откри Ера, кој и денес е забранет од Вуковар.

Foto: print screen/Instagram/andrijaera/topcagicnada