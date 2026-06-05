Се будите ли ноќе со ужасни грчеви во нозете? Ова е најлесниот начин да ги запрете

Грчевите во нозете често се јавуваат ненадејно и можат да предизвикаат силна болка, особено ноќе. Тие најчесто се резултат на замор, дехидрација или недостаток на минерали.

Доколку грчевите во нозете се исклучително болни, се јавуваат често или се придружени со симптоми како што се вкочанетост и слабост, треба да се консултирате со лекар.

Мускулите на нозете се составени од влакна кои наизменично се контрахираат и опуштаат за време на движење. Кога ќе се појави грч, еден од овие мускули се стега ненадејно и неконтролирано, најчесто во пределот на листовите. Нападот може да трае од неколку секунди до неколку минути, а болката понекогаш може да биде толку силна што го буди лицето од сон.

Причината не е секогаш лесно да се пронајде. Грчевите често се јавуваат по физички напор, особено ако телото е жешко или дехидрирано.

Недостатокот на електролити како што се магнезиум и калиум дополнително го зголемува ризикот, бидејќи тогаш е потешко мускулите да постигнат целосна релаксација.

Бремените жени се посклони кон грчеви поради промени во циркулацијата и дополнително оптоварување на мускулите, а постарите луѓе ги доживуваат почесто бидејќи мускулите се заморуваат побрзо. Одредени лекови, особено диуретици, исто така можат да ги предизвикаат.

Кога да побарате стручна помош?

Ако грчевите се чести, екстремно болни или придружени со слабост и вкочанетост, треба да се консултирате со лекар.

Што може да помогне?

Во повеќето случаи, грчевите спонтано се смируваат по неколку минути. Нежното истегнување, масажата или станувањето и потпирањето на стапалото може да го забрзаат опуштањето на мускулите. Топлите облоги исто така го ублажуваат непријатното чувство.

Редовниот внес на течности е клучен, особено за време на физичка активност. Пожелно е нежно загревање пред тренинг, а кратко истегнување по вежбањето. За оние кои имаат грчеви навечер, истегнувањето пред спиење може значително да помогне, објавува health.harvard.edu.

извор:попара.мк

фото:You tube printscreen/www.sportsinjuryclinic.net