Радио Милева уживање

Сара Џо на планина го испраќа летото во минијатурно и тесно монокини врежано на неа

1 мин. читање
Сара Џо на планина го испраќа летото во минијатурно и тесно монокини врежано на неа
сара

Пејачката Сара Јовановиќ, попозната како Сара Џо, отпатува во Словенија, каде што постави објави на кои покажува дека максимално ужива.

Таа одлучи да се опушти во базенот, а во таа пригода на себе има едноделен танга костим за капење кој ги покажува нејзините облини.

Пејачката седи на работ на базенот, а на главата има пешкир со кој ја завиткала косата. Така позираше свртена со грб и на многумина им се допадна и оваа фотка.

Сара одлучи да се посвети на себе, а како форма на релаксација избра да ужива во бањање во базен на планина.

Сара очигледно сака летото да го испрати мирно и со апсолутен фокус на себе и личниот хедонизам.

фото:Instagram printscreen/ sarajoofficial

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top