Сања Савеска во никогаш повозбудливо, провокативно секси издание за кое доби коментар: „Ти си бомба и тоа нуклеарка!“

Кога би требало да опишеме како визуелно зрачи ТВ водителката Сања Савеска, а по ново и инфлуенсерка, тогаш тоа секогаш било ставено во рамка на одмерноста, ненаметливоста, сензуеланоста…

Сепак, во едно од нејзините последни објави на Инстаграм, Сања и тоа како изненади кога провокативноста е во прашање.

На прв поглед дури и тешко за да ја препознаеш дали навистина е таа, зашто од неа никогаш не сме виделе вака впечатливо истакнување на раскошното деколте кое наедно го откри и својот потенцијал.

Драматично, секси и моќно во црн корсетиран фустан со металик детали токму во пределот кај градите што го направи ефектот повпечатлив.

Црвениот крмин пак, дополнително ја направи уште посексапилна, вистински избран детаљ од шминката кој придонесе секси Сања да издоминира од фотосесијата чија намена засега остана непозната.

Ваквото издание на водителката не ги остави следбениците рамнодушни да и остават коментар, а еден од нив гласи: „ти си бомба и тоа нуклеарка“, друг пак вели – „денови на грмотевиците“… но, она што таа го стави како акцент на оваа несекојдневна најава гласи: „Посакај! Заинати се! Оствари!“.

Што тоа наумила и како доплнително ќе ја разбранува фантазијата на следбениците од посилниот пол, останува да видиме кога се’ ова ќе биде целосно остварливо.

фото:Instagram printscreen/sanja_saveska