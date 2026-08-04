Само шест дена по операцијата:  Јована Јеремиќ во мини здолниште и високи потпетици

Водителката Јована Јеремиќ неодамна се подложи на операција за зголемување на градите, а нејзиното закрепнување, според објавите, се одвива добро.

Јована Јеремиќ многу внимава на својот изглед, па се облекувала и во болничката соба, а не изненадува што само шест дена по интервенцијата облече високи потпетици. Така, сега од својот стан сподели фотографии во смела и впечатлива комбинација. Сјајното златно мини-здолниште ги истакна нејзините нозе, додека краткиот топ го нагласи новото деколте. Изгледот го надополна со сандали со потпетици и впечатлив златен накит.

„Јас сум онаа лошата, нема да те чини. Тебе сè ти се простува, сакав скот“, напиша таа во описот, користејќи стихови од песна на Гоца Тржан.

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Во коментарите следбениците изразија изненадување што водителката веќе носи високи потпетици и е целосно стокмена.

Да потсетиме, Јована Јеремиќ по операцијата истакна дека ја има поддршката од својот свршеник Милош Стојановиќ Тигар.

foto: printscreen/instagram/jeremicjovana