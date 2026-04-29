„Само да нe служи здравјето“: Неда Украден проговори за Зорица Брунцлик, а потоа и за својот живот

Пејачката Неда Украден зборуваше за својата колешка Зорица Брунцлик, а се осврна и на нејзината богата кариера.

Неда нагласи колку е среќна што Зорица се врати во „Ѕвездите на Пинк“ по паузата поради здравствени причини.

– Мило ми е за Зорица што е подобро, ја поздравувам и ѝ посакувам брзо закрепнување.

– Тоа е дар од Бога, човекот треба да биде бескрајно благодарен за љубовта што луѓето му ја даваат, секој ден му благодарам на Бога што ми дава можност да ги правам луѓето среќни – рече Украден.

Неда нагласува дека поради нејзината кариера никогаш не била во долгови или кредити.

– Ја продолжувам кариерата со добри песни. Никогаш не се задолжувам во кредити или долгови, бидејќи правам само она што можам да си го дозволам. Од автомобили до песни. Сега е друго време, тешко е да се даваат совети, мојот рецепт за долговечност е добра песна, грижа за себе и за својот изглед, да се биде достоен за таа сцена. Прашањето е што сакате, да трае, за да биде сериозна работа на која ќе се посветите – откри таа.

Како што вели, таа е благодарна за сè што животот ѝ дал и за она што самата го постигнала.

– Направив толку многу работи. Само сакам моето семејство да биде здраво, да се обидам да им помогнам на моите прекрасни деца, на моите внуци колку што можам со нивното образование, да ја паметам баба ми во најубава светлина. Треба да оставам трага кај моите деца, за да не се срамат, за да бидат горди на моите песни, концерти, на тоа нешто што сум го постигнала. Тие се паметни и љубопитни деца, никој ништо не им наметнува – рече пејачката.

