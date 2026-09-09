Салма Хајек го прослави 60-тиот роденден сосема гола: „Благодарна сум“

Мексиканско-американската актерка Салма Хајек ја одбележа својата седма деценија објавувајќи две смели фотографии на кои позира гола во морето. Таа повторно ги воодушеви своите следбеници и познати личности со својата порака за благодарност и природна убавина.

Само неколку дена откако го прослави својот 60-ти роденден, познатата актерка Салма Хајек Пинолт сподели интимен и моќен момент од прославата со своите милиони следбеници на Инстаграм. Таа објави две фотографии на кои позира во плитко, навидум целосно гола, со едноставен, но моќен наслов: „60 и благодарна“.

На првата фотографија, актерката лежи во вода, насмеана и среќна, додека нејзината влажна коса со видливи сиви прамени ѝ го врамува лицето. Втората фотографија, направена одзади, ја прикажува во слободна и самоуверена поза, со рацете кренати над главата додека гледа кон хоризонтот. Објавата брзо предизвика лавина од позитивни реакции, со честитки и комплименти што пристигнуваат од сите страни, и од обожавателите и од познатите колеги. Познати актерки ѝ испратија желби за роденден, додека бројните следбеници коментираа за нејзиниот безвременски изглед. „60! Госпоѓо, ти си била прекрасна целиот мој живот, а јас имам 34 години“, напиша еден корисник, додека друг додаде: „Каква природна убавина“.

Оваа објава следуваше откако таа го прослави својот роденден, на 2 септември, во Рим, во друштво на блиски пријатели, меѓу кои, како што пренесуваат медиумите, била и актерката Анџелина Џоли.

Но, овие фотографии се многу повеќе од обична роденденска честитка што самата си ја упатила. Тие испраќаат силна порака за прифаќањето на сопственото тело и стареењето – тренд за кој Хајек доследно се залага со години.

Со тоа што ги истакна своите седи влакна и позираше без шминка, актерката дополнително ја нагласува својата посветеност на природниот изглед и отфрлањето на нереалните стандарди за убавина кои често им се наметнуваат на жените, особено во Холивуд.

Foto: print screen/Instagram/salmahayek