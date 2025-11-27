Салата од печена тиква и рукола

Оваа богата и ароматична салата претставува совршена комбинација од сладоста на печената тиква, свежината на руколата и кремастиот вкус на сирењето. Идеална е како лесен оброк или како освежувачка прилогa покрај главно јадење.
Состојки:
1,5 кг тиква (исечена на коцки)
4 лажици маслиново масло
Сол и мелен црн пипер
120 грама сирење
150 грама рукола
1 лажица јаболков оцет
1 лажица соја сос
60 грама потпечени ореви
Подготовка:
Загрејте ја рерната на 240°C. Коцките тиква измешајте ги со 2 лажици маслиново масло, сол и мелен црн пипер.
Распоредете ги рамномерно во еден слој на плех и печете 15–20 минути, додека не добијат златна боја и крцкави рабови. Оставете да се изладат.
Во голема чинија за салата ставете ја изладената печена тиква, додадете ја руколата и сирењето на парчиња.
Во мала сад измешајте:
1 лажица соја сос
2 лажици маслиново масло
1 лажица јаболков оцет
сол и мелен црн пипер по вкус
Прелијте ја салатата со овој прелив и нежно измешајте. Посипете со потпечените ореви и послужете.
Извор: Kurir
Foto: Freepik