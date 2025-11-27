Салата од печена тиква и рукола

Оваа богата и ароматична салата претставува совршена комбинација од сладоста на печената тиква, свежината на руколата и кремастиот вкус на сирењето. Идеална е како лесен оброк или како освежувачка прилогa покрај главно јадење.

Состојки:

1,5 кг тиква (исечена на коцки)

4 лажици маслиново масло

Сол и мелен црн пипер

120 грама сирење

150 грама рукола

1 лажица јаболков оцет

1 лажица соја сос

60 грама потпечени ореви

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 240°C. Коцките тиква измешајте ги со 2 лажици маслиново масло, сол и мелен црн пипер.

Распоредете ги рамномерно во еден слој на плех и печете 15–20 минути, додека не добијат златна боја и крцкави рабови. Оставете да се изладат.

Во голема чинија за салата ставете ја изладената печена тиква, додадете ја руколата и сирењето на парчиња.

Во мала сад измешајте:

1 лажица соја сос

2 лажици маслиново масло

1 лажица јаболков оцет

сол и мелен црн пипер по вкус

Прелијте ја салатата со овој прелив и нежно измешајте. Посипете со потпечените ореви и послужете.

Извор: Kurir

Foto: Freepik