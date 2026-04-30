Саканиот Рале заврши во болница, а загрижената Ана му испрати специјална порака

Пејачката Ана Николиќ се огласи од својот дом, а поводот беше роденденот на нејзиниот избраник, Горан Ратковиќ Рале, на кого јавно му честиташе.

Таа објави нивна заедничка фотографија, со пораката:

– Љубов. 30.4.2026 – беше напишана во спомен, а потоа, заедно со нејзината ќерка Тара, му подготви изненадување.

– Среќен роденден. Те сакаме. Тара и А – му рече пејачката, видливо тажна што композиторот не беше со нив.

Да ве потсетиме, Горан Ратковиќ Рале повторно беше хоспитализиран во Институтот за кардиоваскуларни заболувања „Дедење“ поради компликации по операција на срце.

Иако наведува дека се чувствува добро, ситуацијата не била безопасна.

По сè, тој излезе во јавноста и ги потврди наводите, и истакна дека, како што вели, Ана Николиќ повторно го спасила.

– Точно така. Не е вина на докторот или персоналот, туку на моја тврдоглавост. Мислев дека можам сè да направам, но очигледно не можам сè. И повторно, Ана ме спаси затоа што не ме послуша и повика брза помош – рече композиторот.

Кога го прашаа за неговата моментална здравствена состојба, тој изјави дека сè уште е на болничко лекување, но дека се чувствува добро.

Имаше и пофални зборови за институцијата каде што се наоѓа.

– Институтот за кардиоваскуларни заболувања „Дедење“ е државна болница каде што пациентите се чувствуваат како да лежат во една од најдобрите европски приватни клиники – изјави Ратковиќ за Курир.рс

фото: Instagram printscreen/ananikolicofficial