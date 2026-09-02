Пејачката Рита Ора повторно покажа дека нема проблем да ја покаже својата извајана фигура. Таа сподели серија фотографии од одмор на Инстаграм, а објавите на кои позира во мини бикини со светки, кои веќе беа главна тема на социјалните мрежи, привлекоа особено внимание.

Рита позираше покрај луксузен автомобил, додека тесниот дводелен костим за капење ја истакнуваше нејзината фигура, која ја одржува со редовни тренинзи.

Таа ја надополни комбинацијата со зелен шал со шари, очила за сонце со бела рамка и многу златен накит, а во еден момент се сврте и им го покажа грбот на своите следбеници.

Заедно со фотографиите што ги објави на 1 септември, кои се снимки од моменти од нејзиниот одмор, таа накратко напиша:

„Лето, те молам не заминувај уште.“

Рита е уште една позната ѕвезда која деновиве се „збогува“ со летото со провокативни фотографии, а сите нејзини обожаватели низ целиот свет тагуваат заедно со неа.

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„Како божица“, „Ти благодарам што постоиш“, „Тоа бикини патувало повеќе од мене“, „Кралица“, се некои од реакциите под нејзината објава.

Foto: printscreen/Instagram/ritaora