Вики Миљковиќ за вечната ривалка: „Имам кошмари од Карлеуша“

Пејачката Вики Миљковиќ откри дека сонувала за својата колешка Јелена Карлеуша, но во овој сон таа не била само поп-дивата, туку и нејзиниот колега Драгомир Деспиќ Десингерица.

Вики го изјави ова на едно популарно музичко натпреварување, а сега им откри на новинарите каков бил сонот во кој дошла нејзиниот колешка, со која често се кара.

Како што изјавила, во овој сон таа не била само позната пејачка, туку и нивниот колега Драгомир Деспиќ Десингерица, кого, како што вели, го бранела од поп-дивата.

– Имам кошмар од Јелена, немам од Деспиќ. Се обидов да го заштитам – изјавила Вики за „Курир.рс“ и ги насмеала сите околу неа, а потоа додала:

– Таа секогаш има некои испади. Скокаше врз него, сакаше да се расправа со мене, со него.

Да ве потсетиме, Вики и Јелена често вербално се судираат во „Ѕвездите на Пинк“, и иако понекогаш има груби зборови, двете подоцна се смируваат, веројатно за пред камери.

Еден од највпечатливите конфликти меѓу Карлеуша и Миљковиќ беше кога таа ја нарече својата колешка „кокошка“.

– Не ми кажувај ти од Доњи Бријањ дали ми се допаѓа или не – жестоко одговори Јелена.

Вики не сакаше да молчи за тоа.

– Не сум од Доњи Бријањ, дури и да сум, таму слушаат блуз, бидејќи блузот се пее токму вака – рече Миљковиќ.

Карлеуша не остана должна.

– Мерката во џезот и блузот е она што се нарекува добар вкус. Џезот и блузот не се глупости. Кога го слушам гласот на Вики Миљковиќ, тоа е како пиле од кокошарник – рече Јелена, а Вики се обиде да остане смирена:

– Може да си алергична на мојот глас, тоа воопшто не ме интересира.

фото:Instagram printscreen/viki_miljkovic/mega.zvezda.jk