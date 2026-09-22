Победничката на „Никогаш не е доцна“ направи драма среде настап: Му нареди на колегата веднаш да се симне од бината

На саем во Шабац, на сцената се случи непредвидена ситуација, кога пејачката Бојана Барјактаревиќ бурно реагираше кон музичарите, барајќи да ги тргнат инструментите.

Победничката на музичкиот натпревар „Никогаш не е доцна“ Бојана Барјактаревиќ се најде во центарот на вниманието по видео од саемот во Шабац што се прошири на социјалните мрежи.

– Тргнете го инструментот од сцената, веднаш! Клавијатуристот треба да дојде и да ги тргне инструментите за да можеме да се составиме и да продолжиме да работиме – им рече Бојана на музичарите.

Снимката брзо го привлече вниманието на корисниците на социјалните мрежи, кои коментираа за реакцијата на пејачката и ситуацијата што му претходеше на овој момент.

Бојана е позната на публиката по своите енергични настапи и извонреден вокал, а по победата во шоуто „Никад није касно“ таа продолжи да настапува низ целиот регион.

Не е утврдено што претходело на дискусијата на сцената и дали станува збор за недоразбирање во врска со организацијата на настапот. Видеото што циркулира на интернет прикажува само дел од ситуацијата, поради што неговиот контекст не може целосно да се утврди.

фото:si.music.studio.official and bojana_barjaktarevic