По четири месеци хоспитализација славната актерка се врати дома, а ќерката и приреди емотивен пречек (видео)

Холивудската актерка Кристина Аплгејт објави видео и фотографии на социјалните мрежи на кои покажа како изгледа откако минатиот месец ја напушти болницата.
Во болница поминала четири месеци поради компликации поврзани со мултипла склероза (МС), а со новата објава им се заблагодари на сите кои ѝ пружале поддршка во текот на тешката здравствена битка.
Во видеото објавено во понеделникот, актерката ја покажа новата фризура и бојата на косата, но откри и дека забележала промени во пигментацијата на кожата.
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„Свежо обоена коса и нова чудна дамка на мојот образ. Ти благодарам, Дејв Стенвел, што ми го разубави овој мрачен ден. Те сакам и ви испраќам љубов на сите вас“, напиша Аплгејт во описот на видеото.
На својата Инстаграм приказна таа сподели и фотографија на која позира со нови руси прамени.
Актерката се вратила дома на 4 август, по неколкумесечен престој во болница. „ТМЗ“ во април објави дека кон крајот на март била примена во болница во Лос Анџелес.
За хоспитализацијата на 20 април се огласи и самата актерка преку Инстаграм: „Ви благодарам за огромната љубов и убавите желби. Здравствените проблеми се моето секојдневие, но јас сум силна и секој ден станувам сè подобра. Ќе одвојам малку време за да се посветам на здравјето, но наскоро се враќам со нови новости“.
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По кратката пауза, Еплгејт во јули се огласи со објава со својата 15-годишна ќерка Сејди, која ја доби во бракот со Мартин Ленобл, а неодамна сподели и фотографија од натписот „Добредојде дома“ што ѝ го подготвила ќерка ѝ за нејзиното враќање.
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Во 2021 година актерката објави дека ѝ е дијагностицирана мултипла склероза, опишувајќи го тоа како „чудно патување“. Мултипла склерозата е хронична болест при која имунолошкиот систем ја напаѓа заштитната обвивка на нервите.
„Добив голема поддршка од луѓето кои се борат со истата состојба. Патувањето е тешко, но, како што сите знаеме – патувањето продолжува“, изјавила таа тогаш.
Актерката зад себе има и борба со ракот на дојката, поради што во 2008 година се подложила на двојна мастектомија.
фото:Instagram printscreen/christinaapplegate