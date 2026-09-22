Осамнаа нови детали за смртта на 27 годишниот син на Синди Крафорд, а сомнежите се стравични

Пресли Гербер, синот на Синди Крафорд и Ренди Гербер, бил пронајден мртов на 27-годишна возраст во рехабилитациски центар во областа на Лос Анџелес, а според првичните информации се сомнева дека причината е предозирање.

Извори блиски до случајот потврдиле за „TMZ“ дека семејството било известено оти смртта најверојатно е последица на предозирање.

Повикот до итната медицинска помош поради Пресли Гербер бил упатен како пријава за сомнение за предозирање во луксузен рехабилитациски центар во Санта Моника, дознава „TMZ“.

Портпаролот на полициската управа во Санта Моника потврдил за „TMZ“ дека првиот повик бил примен во недела во 9:35 часот. Полицајците, како што е наведено, на локацијата пронашле лице без свест и веднаш започнале со мерки за спасување на животот, односно реанимација.

Манекенот бил прогласен за мртов во 9:45 часот.

Смртта во моментов се истражува како „можно предозирање со дрога“. Нема индиции дека станува збор за насилна смрт.

Пресли беше единствениот син на Синди Крафорд и Ренди Гербер. Со манекенство почнал да се занимава уште како тинејџер, а последните години отворено зборуваше за своите проблеми со менталното здравје и злоупотребата на психоактивни супстанции.

Портпаролот на родителите ја потврди веста за смртта, а пренесено било барањето на семејството да се почитува нивната приватност во „овој исклучително тежок и болен период“.

Гербер престојувал во издвоен објект во рамките на центарот за одвикнување. Канцеларијата на вештакот сè уште официјално не ја потврдила причината за смртта, а ќе биде извршена обдукција и токсиколошка анализа за да се утврди кои супстанции се наоѓале во неговиот организам.

Во својата последна објава на Инстаграм, Пресли целосно ја отвори душата и искрено зборуваше за својата тешка борба и чувствата. На следбениците им остави порака која денес звучи исклучително потресно:

„Многу работи изгубив на различни начини во последните години. Тоа не е изговор, но е причина поради која сега сум тука. Моите мантри беа „сакај се себеси“ и „ова мора да биде последен пат да сум тука поради оваа причина“. Не ми беше лесно да ја препуштам контролата, но верував дека постои нешто поголемо од мене што управува со сè. Знаев зошто сум тука. Се соочив со она од што бегав и некаде во сето тоа повторно почнав да го наоѓам патот назад до себе. Ќе видиме… Се молам ова да биде последен пат кога морам да се вратам“, рекол тој во последното обраќање на социјалните мрежи.

Пресли се обидувал своето искуство да го претвори во нешто што би им помогнало на другите кои минуваат низ слични борби, со желба да знаат дека не се сами во своето страдање.

фото:Instagram printscreen/presleygerber