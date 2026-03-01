Рецепт за лесна салата со коноа

Салата со киноа, авокадо и домати, која се подготвува за само неколку минути.

СОСТОЈКИ:

1 чаша киноа

2 авокада, исецкани на коцки

1 чаша чери домати, преполовени

1/2 црвен кромид, ситно исецкан

Сок од 1 лимета

2 лажици маслиново масло

Сол и бибер по вкус

Свеж магдонос или кориандер за поросување

ПОДГОТОВКА:

Сварете ја киноата според упатствата на пакетот. Кога ќе се свари, оставете ја да се излади на собна температура.

Во голема чинија, измешајте ја изладената киноа, исецканиот авокадо, чери доматите и црвениот кромид.

Во помала посуда, направете прелив од сок од лимета, маслиново масло, сол и бибер. Добро измешајте.

Прелејте го преливот врз салатата и нежно измешајте за да се сите состојки обложат со преливот.

Послужете ја салатата поросена со свеж магдонос или кориандер.

извор:курир.мк

фото:Freepik