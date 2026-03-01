Рецепт за лесна салата со коноа

Салата со киноа, авокадо и домати, која се подготвува за само неколку минути.
СОСТОЈКИ:
1 чаша киноа
2 авокада, исецкани на коцки
1 чаша чери домати, преполовени
1/2 црвен кромид, ситно исецкан
Сок од 1 лимета
2 лажици маслиново масло
Сол и бибер по вкус
Свеж магдонос или кориандер за поросување
ПОДГОТОВКА:
Сварете ја киноата според упатствата на пакетот. Кога ќе се свари, оставете ја да се излади на собна температура.
Во голема чинија, измешајте ја изладената киноа, исецканиот авокадо, чери доматите и црвениот кромид.
Во помала посуда, направете прелив од сок од лимета, маслиново масло, сол и бибер. Добро измешајте.
Прелејте го преливот врз салатата и нежно измешајте за да се сите состојки обложат со преливот.
Послужете ја салатата поросена со свеж магдонос или кориандер.
извор:курир.мк
фото:Freepik