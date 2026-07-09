Рецепт за поинакви крофни од рерна

Состојки:

20 грама свеж квасец

3 лажици кристален шеќер

500 грама брашно за квасно тесто

⅓ лажичка сол

200 мл топло млеко

1 кесичка ванилин шеќер

100 грама растопен путер

1 жолчка

Мармалад или чоколаден крем, по желба

Шеќер во прав за наросување

Подготовка:

Во 100 мл топло млеко издробете го квасецот, додајте една лажичка шеќер и оставете го да надојде околу 10 минути. Во поголем сад ставете го брашното и направете вдлабнатина во средината. Додајте го надојдениот квасец, преостанатиот шеќер, ванилиниот шеќер, жолчката и солта. Постепено додавајте ги останатите 100 мл топло млеко и растопениот путер, а потоа замесете меко тесто. Најпрво месете со миксер со додатоци за тесто, а потоа продолжете со рачно месење додека тестото не стане мазно, еластично и не престане да се лепи. Покријте го тестото и оставете го да нарасне околу 1 час, односно додека не го удвои својот волумен. Надојденото тесто премесете го кратко, развлечете го и поделете го на 12 еднакви делови. Од секој дел оформете топче и наполнете го со мармалад или чоколаден крем, затворајќи го убаво од долната страна. Наредете ги крофните во плех обложен со хартија за печење и оставете ги повторно да нараснат околу 20–30 минути. Потоа премачкајте ги со жолчка и печете ги во претходно загреана рерна на 180 °C околу 15–20 минути, додека добијат златножолта боја. Оставете ги кратко да се изладат, а потоа наросете ги со шеќер во прав и послужете ги.

извор:курир.мк

фото:Magnific