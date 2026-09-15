Пушењето ги намалува шансите за бременост

Светската здравствена организација (СЗО) предупреди дека употребата на тутун може да ги намали шансите за забременување.

Организацијата го заснова своето соопштение врз преглед на бројни студии спроведени ширум светот и објавени меѓу 2000 и 2026 година.

СЗО наведува дека кај мажите кои пушат постои поголема веројатност да страдаат од еректилна дисфункција во споредба со непушачите. Кај нив, исто така, има поголема веројатност за проблеми со ејакулацијата и поврзани потешкотии, како што се отсуство на сперматозоиди во ејакулатот, слаба подвижност на сперматозоидите и неправилен облик на сперматозоидите.

Жените кои пушат имаат за 40 проценти поголем ризик од неплодност во споредба со непушачите. Меѓутоа, доколку престанат да пушат, тие би можеле да го намалат овој ризик за 25 проценти.

Повеќето студии се однесуваат на пушачите на цигари, и мажи и жени, според СЗО. Сè уште нема толку многу достапни сознанија за поновите производи, како што се е-цигарите.

СЗО исто така наведува дека пушачите имаат намалени шанси за успех при одредени третмани за плодност. Пасивното пушење исто така може да има негативно влијание врз плодноста.

Едно од шест лица во репродуктивна возраст ќе биде погодено од неплодност во одреден момент од животот. Неплодноста се дефинира како неуспех да се постигне бременост и покрај редовните, незаштитени сексуални односи во период од најмалку 12 месеци.

извор:курир.мк

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