Пејачката јавно ја навреди својата колешка Вики Миљковиќ: „Не ја поднесувам, многу се фолира“

Пејачката Зорица Марковиќ без резерва зборуваше за својата колешка Вики Миљковиќ, нагласувајќи дека мисли дека би се снашла многу подобро во улогата на член на жирито на популарното музичко натпреварување „Пинк ѕвезди“.

Како што вели Зорица, таа е убедена дека нејзиниот пристап и искуство би донеле повеќе динамика и автентичност, а не го криеше и своето лично мислење за својата колешка.

– Мислам дека сигурно би била подобра од Вики Миљковиќ. И на Бога и на луѓето им здодеа. Не ни помислувам на „Ѕвездите на Гранд“, не ме интересира. Мислам дека требаше да ме викаат во „Пинк ѕвезди“, ме викаат само во „Елита“, но повеќе нема. Вики ништо не ми направи, но не можам да ја поднесам, мислам дека многу се фолира. Ја познавам од Ниш додека не сними една песна, грдо е што се однесува арогантно и грубо кон Кемиш и Зорица – рече таа.

Потоа Зорица се осврна на своето учество во реалното шоу „Елита 10“, откривајќи дека имала понуда повторно да учествува, но дека овој пат решила да ја одбие.

– Имам многу настапи, иако не се експонирам и не се фалам со тоа. Знам дека недостасувам во „Елитата 10“, ми се јави Митровиќ, но доста е. Имам други планови. Се забавувам малку, подобро е за мене. Ништо не може да ме погоди, одамна ја преболев таа игра. Сè ми е смешно. Жал ми е што не отидов до крај за да ги експонирам минатата година, бидејќи сè што реков се случи – изјави таа за Информер.

фото:instagram printscreen/zoricamarkovic_official/viki_miljkovic