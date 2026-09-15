Гази Баба слави 50 години: Голема музичка прослава на Плоштад Автокоманда

Општина Гази Баба одбележува 50 години постоење, а по повод големиот јубилеј на 18 септември ќе се одржи голема музичка прослава на Плоштад Автокоманда.

Како што информира градоначалникот на Општина Гази Баба, Бобан Стефковски, прославата ќе започне во 20:00 часот, а граѓаните ги очекува музичка вечер со настапи на познати македонски музички имиња.

На сцената ќе настапат Огнен Здравковски, Мелани Тарчуловска, Два Бона, Каролина Гочева и Пеџа Јовановиќ.

Стефковски ги повика граѓаните заеднички да го одбележат јубилејот и да бидат дел од прославата.

„Пет децении историја, раст, развој и заеднички спомени заслужуваат голема прослава“, порача Стефковски.

Прославата ќе се одржи на 18 септември, петок, со почеток во 20:00 часот на Плоштад Автокоманда.

„Половина век Гази Баба – половина век приказни, луѓе, маала и спомени. Да се собереме заедно, да пееме, да се дружиме и достојно да го одбележиме големиот јубилеј на нашата општина“, порача градоначалникот.

фото:Facebook / Бобан Стефковски