Откако ги напушти „Ѕвездите на Гранд“, Ана Бекута им прати порака на колегите од жирито: „Сега можете да правите што сакате“

Пејачката Ана Бекута испрати емотивна порака до своите колеги од „Ѕвездe Гранда“, првиот ден од снимањето на натпреварот откако го напушти.

Новата сезона на музичкото натпреварување започна,a sоставот на жирито е променет. Сања Вучиќ дојде наместо Ана Бекута, а Бекута им се обрати на своите колеги на првиот ден од снимањето.

Имено, на официјалниот Инстаграм профил на „Ѕвезда Гранда“ беше објавена пораката што им ја испрати на своите колеги. Сите членови на жирито на ова натпреварување се во тој групен разговор.

Го пренесуваме во целост:

„Драги мои, веќе можам да ги слушнам вашите плачења поради моето отсуство денес. Се надевам дека ќе издржите да не плачете колективно. Со текот на времето ќе стане полесно, како времето кога се навикнувавте мама да не е дома и сега можете да правите што сакате, да носите што сакате и да ја пуштате музиката што ја сакате. Одморете се без мене, а јас ќе почнам да се одмарам од вас штом ќе заплачам. Бидете паметни и јавете ми се понекогаш, но само од следната година! Ви посакувам среќна и успешна сезона!“ – напиша Бекута.

фото:instagram printscreen/anabekuta1/zvezdegranda