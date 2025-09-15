Првата брачна ноќ не смее да влијае на работата: Вечерта се мажеше, ден потоа пееше во Гевгелија!

Познатата македонска пејачка, рокерката Дани Димитровска пред почетокот на изминатиот викенд се омажи по вторпат. Таа на интимна церемонија се венча со Горан Веселиновски – Весел, поранешен кошаркар, а сега директор на кошаркарскиот клуб „Работнички“.

Дани на својот Инстаграм сподели неколку фотографии од чинот на венчавката и брачната веселба,

На нив се гледа дека меѓу гостите на малата брачна веселба присуствуале блиски луѓе и на младоженецот и на невестата… Кај него од светот на кошарката, кај неа од светот на естрадата.

На едната е заедно со нејзиниот син Лазар кој пејачката го има од првиот брак и ќерката на Веселиновски исто така од неговиот прв брак.

Првата брачна ноќ некои бројат пари и подароци, некои ја „заверуваат“ венчавката со интима за двајца, а Дани што и да одбрала, покажа дека првата брачна ноќ не смее да и влијае на работата.

Пејачката вечерта се мажеше, ден потоа, на 12 септември пееше во Гевгелија, на манифестацијата „Вкуси го југот“!

Оваа седмица пак, во петок на 19-ти септември, репризно таземажената рокерка ќе настапува со својот бенд на пивскиот фестивал во рамките на „Културното лето во Ѓорче Петров“.

Инаку, ова е втор брак за Дани, која првиот пат се омажи на 20 години, а една година подоцна го доби синот Лазар.

Фото: Инстаграм/danidimitrovska