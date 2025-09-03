Прва сезона на „Ѕвездите на Гранд“ без Саша Поповиќ: Жирито е подготвено, нови лица и многу новитети

Снимањето на 19-та сезона од шоуто „Ѕвездите на Гранда“ започна, а овој септември е различен од претходните бидејќи за прв пат натпреварувањето се одржува без Саша Поповиќ.

По неговата смрт и крајот на 18-тата сезона, Марија Шерифовиќ, Вики Миљковиќ и Босанац го напуштија жирито. Марија се повлече од овие формати, додека Вики и Боске, како што го нарекуваа со љубов во Гранд, се преселија во натпреварувањето и станаа дел од жирито на „Пинкови ѕвезди“.

На нивно место дојдоа фолк ѕвездите Дара Бубамара и Драган Којиќ Кеба. Кеба се појави во модерна верзија возбуден што е дел од таква продукција.

Просторот каде што младите музичари ќе си ја пробаат среќата изгледа најдобро во последните 19 години.

Жирито има позната позиција со целосно променети технички делови. Наместо билборди, пристигнаале LED екрани, кои ќе бидат поставени зад публиката.

Сцената е проширена и добила сосема поинаков визуелен ефект. Скалите се футуристички, а светлата даваат впечаток како да сте на холивудски сет.

Foto: printscreen/instgaram/zvezdegranda