Прв показател за срцев удар кај жените: Лекарите наведуваат уште 4 важни предупредувања

Срцевиот удар кај жените може значително да се разликува од оној кај мажите, а симптомите понекогаш лесно се припишуваат на други здравствени проблеми.

Навикнати сме срцевиот удар да го замислуваме како остра, неподнослива болка во градите која буквално го соборува човекот. Но, кај жените ситуацијата може да изгледа поинаку.

Инфарктот на миокардот кај жените често може да се прикрие зад симптоми кои наликуваат на други состојби, а класичната прободувачка болка зад градната коска не е секогаш присутна.

Рускиот лекар и професор Михаил Корјакин објаснува дека срцевиот удар кај жените може да има прилично нетипична клиничка слика, поради што симптомите неретко се припишуваат на замор, возраста, проблеми со желудникот или проблеми со коскено-мускулниот систем.

Како да препознаете срцев удар кај жените?

1. Отежнато дишење и ненадеен замор

Ова е една од најчестите стапици. Отежнатото дишење може да се појави ненадејно, дури и додека жената мирува или при минимален физички напор – на пример, откако ќе помине само пет или десет метри.

Состојбата може да биде придружена со чувство на екстремна исцрпеност, како одеднаш целосно да ви снемало енергија. Ваквите симптоми можат да се појават неколку дена или неколку часа пред акутната фаза на срцевиот удар.

2. Болка во горниот дел од стомакот, мачнина и киселини

Може да се појави чувство на печење во горниот дел од стомакот, односно во епигастричниот регион, како и надуеност и тежина слична на онаа по прејадување.

Овие симптоми често се придружени со мачнина или повраќање. Многумина погрешно помислуваат дека станува збор за труење со храна и посегнуваат по сода бикарбона или активен јаглен, со што може да изгубат драгоцено време.

3. Болка во грбот, вратот, вилицата или левото рамо

Болката може да се почувствува само меѓу лопатките, во левиот лакт или во долната вилица, поради што понекогаш погрешно се толкува дури и како забоболка.

Важно е да се забележи дека ваквата болка најчесто се чувствува како притисок или тапа болка и не се засилува при движење на телото или при притисок врз мускулите, што може да помогне да се разликува од одредени мускулно-скелетни проблеми.

4. Студена леплива пот и вртоглавица

Ненадејното пребледување, изразената слабост која може да достигне до несвестица и појавата на студена пот, дури и кога околината не е топла, исто така можат да бидат предупредувачки знаци.

Според објаснувањето во текстот, ова може да биде знак за нагло намалување на срцевиот минутен волумен.

5. Чувство дека нешто страшно ќе се случи и необјаснива анксиозност

Многу луѓе го опишуваат ова чувство како „паника која се појавува од никаде“ – ненадеен и необјаснив страв од смрт или силно чувство дека нешто сериозно не е во ред.

Таквата анксиозност може да се појави без очигледна причина и е уште еден од симптомите кои не треба автоматски да се игнорираат, особено ако се јавуваат заедно со други предупредувачки знаци.

извор:точка.ком.мк

фото:freepik