Проблематични комбинации: Еве што не смеете да пиете со кафе

Експертите предупредуваат дека шолја кафе може да биде проблем кога го пиете заедно со некои лекови.

Имено кафето има многу здравствени придобивки, како што е намалување на ризикот од разни болести, може значително да ја намали ефикасноста на лековите или да предизвика несакани несакани ефекти.

Фармацевтот Иан Бад објаснува дека кофеинот може да го промени начинот на кој телото ги апсорбира или излачува лековите. Овој процес најчесто се случува во црниот дроб, каде што кофеинот може да го забрза разградувањето на некои лекови или да ги зголеми нивните несакани ефекти. Ако редовно земате лекови, тој советува да размислите кога го пиете утринското кафе, дури и пауза од еден час може да има големо влијание.

Лекови против настинка и грип

Многу лекови за настинка и грип го содржат стимулансот псевдоефедрин или кофеин. Комбинацијата на овие состојки со кафе може да го преоптовари нервниот систем и да предизвика нервоза, забрзано чукање на срцето или висок крвен притисок.

Лекови против болки

Парацетамол или ибупрофен често се земаат со утринското кафе, но ова не е идеално. Кафето ја зголемува киселоста на желудникот, што може да ја влоши иритацијата на мукозните мембрани предизвикана од лекот и потенцијално да доведе до посериозни проблеми.

Лекови за крвен притисок

Доколку земате лекови за висок крвен притисок, бидете внимателни со кафето. Кофеинот може да ја намали апсорпцијата на лекот и да го отежни опуштањето на крвните садови, што претставува дополнителен товар за срцето и крвните садови.

Лекови за тироидна жлезда

Левотироксинот е лек за кој времето на земање е клучно. Студиите покажуваат дека утринското кафе веднаш по земањето може да ја намали апсорпцијата на лекот за дури 50%. Препорачливо е да почекате најмалку половина час пред да пиете кафе.

Антидепресиви

Големите количини кафе можат да ги засилат ефектите на некои антидепресиви или да ја нарушат нивната апсорпција. Ова може да предизвика симптоми како што се немир, несоница или забрзано чукање на срцето.

Лекови за остеопороза

Со лекови за зајакнување на коските, како што е алендронатот, кафето може да се меша во апсорпцијата. Исто така, може да ја намали ефикасната употреба на калциум и витамин Д, што може да им наштети на коските на долг рок.

Доколку земате лекови, проверете го упатството во пакувањето и разговарајте со вашиот фармацевт или лекар. Тие можат да ви помогнат да утврдите дали е најдобро да го прилагодите времето од денот кога го пиете кафето или да преминете на верзија без кофеин. Следењето на тоа како делуваат вашите лекови и како се чувствувате може да ви помогне да утврдите дали имате проблем со кафето.

извор:курир.мк

фото:Freepik