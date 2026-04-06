Пријателот и колега на Милица Тодоровиќ открива на кого личи синчето на пејачката: „Цел е на неа“

Пејачот Стеван Анѓелковиќ откри дека неговата колешка и пријателка Милица Тодоровиќ планира да се врати на настапите, но и на кого личи нејзиниот син Богдан.

Анѓелковиќ и Милица Тодоровиќ се кумови, а тој често ги посетува неа и нејзиниот син Богдан, кого пејачката го роди на почетокот на февруари.

– Бебето е прекрасно. Засега, повеќе личи на неа – рече Стеван со насмевка, потврдувајќи дека новопечената мајка, која ќе го помине Велигден во родниот Крушевац, се справува многу добро.

Иако многумина мислеа дека Милица сепак нема да настапува и дека ќе остане дома со бебето најмалку една година, Стеван носи поинакви вести.

– Таа сакаше работа. Планирано е повторно да почне да настапува пред летото – откри тој за Блиц.рс

Стеван зборуваше и за преселбата на пејачката, како и за тоа дали му е тешко што повеќе не се соседи. И покрај фактот што повеќе не се во соседството, Стеван редовно ја гледа Милица и е многу среќен што таа стана мајка.

– Тоа беше нејзината голема желба. Тоа се моментите кога не можеш да не бидеш емотивен. Се чувствувам многу виновен што помина низ сето тоа, што сето тоа беше споменато така. Не е секојдневна ситуација, има многу такви врски во денешно време. Жал ми е што некои луѓе скокнаа на нож и ја демонизираа нејзината врска. Оние луѓе што ја нападнаа ѝ се извинија, сфатија дека грешеле. Сето ова ќе помине, таа сега ужива, многу е среќна, ужива со својот син, ужива со своето момче – рече Стеван Анѓелковиќ.

Да ве потсетиме дека Анѓелковиќ неодамна зборуваше за таткото на детето на Милица, за кого имаше само пофални зборови.

