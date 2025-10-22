Пријателите на новиот партнер на Мелина открија што таа бара од него: „Сака да живее како бубрег во лој“

По разводот од Харис Џиновиќ, дизајнерката Мелина Галиќ започна романса со богат бизнисмен, а според српските медиуми, поранешната сопруга на пејачот сега е свршена.

Имено, според медиумските извештаи, двајцата планираат да направат голема свадба на неговата јахта.

– Мелина сака да живее како бубрег во лој на оваа планета. Затоа пронашла маж кој може да ги исполни и обезбеди нејзините желби. Се однесува на материјалниот живот. Сè што сте виделе на социјалните мрежи дека вози во луксузни автомобили, тоа се возила што му припаѓаат на нејзиниот партнер. Па, бидејќи има сето тоа и може да го користи, сега сака нешто повеќе, па авионот е нејзин неостварен сон. Нејзината мисија е да има авион во кој може да оди каде што сака и кога сака да се качува и да лета од една дестинација до друга. Ова и го посакала од својот партнер, кој е познат и како некој што е широко расположен кога станува збор за жени. Таа не е единствената што тој ја обсипувал со подароци веќе некое време – тврди изворот, наводно пријател на избраникот на Мелина.

– Мојот пријател е галантен, но не многу наивен. Мелина му кажа дека ќе користи приватен авион за да ги избегне несаканите погледи на поп-пејачите што често ги гледа на аеродромите низ Европа. Исто така, дека тоа ќе ѝ ја олесни работата и престојот и во Босна и Херцеговина и во Србија, а особено во Италија, Дубаи, Катар, а да не ги спомнуваме и другите градови каде што патува. Тој го разбира сето тоа, но не е сигурен дека ќе го добие. Нејзините желби не се скромни, Мелина верува дека заслужува авион каков што имаат светските познати личности – тврди изворот за Блиц.

Една од првите соседки на Милена е Србинка која изнесе обвинувања за новото момче на дизајнерката.

– Овој стан каде што сега е Мелина не е нејзин, тој е во сопственост на нејзиното момче. Тој го има тој имот неколку години. Тој е познат на пошироката јавност во Србија, но јас не би зборувала за тоа. Вистина е дека е милионер, а е речиси 20 години постар од Мелина. Жената дефинитивно ги сака постарите мажи, тоа е нејзин фетиш. Тој е многу приврзан кон неа и се обидува да ѝ угоди во сè. Тие се многу дискретни, ретко излегуваат заедно. Нивниот стан е еден од најубавите во зградата, имаат фантастичен поглед на главниот булевар.Човекот е многу галантен, тој преку своите врски ѝ договорил да отвори бутик во концепт продавница, каде што ги продава своите фустани. Мелина инсистирала и таа да почне да ги продава тие фустани таму, за да не испадне дека само седи во Монте Карло и не прави ништо, дека само троши пари – тврди соседката Мелина Џиновиќ за локалните медиуми.

фото: printscreen/ pistons_brothers/TIK TOK