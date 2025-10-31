Прија се враќа на сцената: Еве кога ќе одржи концерт и каде

Александра Пријовиќ, по најубавата можна музичка и медиумска пауза, поради бременоста, се враќа на сцената, и тоа ни помалку ни повеќе, на голем солистички концерт што ќе се одржи на 29 декември во Бар, Црна Гора.

Александра требаше да одржи концерт на плоштадот во Бар на почетокот на оваа година, но, поради трагичните настани што се случија на 1 јануари во Цетиње, младата музичка ѕвезда одлучи да го одложи концертот.

Откако подоцна ја дозна добрата вест дека ќе стане мајка по втор пат, Александра направи пауза од концертите и медиумските настапи.

Сепак, неодамна во медиумите излезе веста дека Александра Пријовиќ ќе ја забавува публиката во најлудата ноќ во Белград, во Сава Центарот, па многумина мислеа дека ова ќе биде прв пат пејачката повторно да пее во живо пред својата верна публика.

Сепак, публиката во Црна Гора ќе ја има таа чест два дена порано, а веќе има огромен интерес за концертот.

Дури и ако музичката ѕвезда направи пауза за време на бременоста, таа одлучи веднаш да излезе од „нелегалниот“ период неколку месеци по породувањето и да ја продолжи кариерата како ништо да не се променило.

Александра реши веднаш да се врати на сцената, и тоа кога е најлудото време.

Александра Пријовиќ ги воодушеви своите обожаватели со ексклузивна објава на својот Инстаграм профил – закажа новогодишен концерт во една од најлуксузните сали во Белград.

Нејзините обожаватели се воодушевени од оваа вест, а билетите за спектаклот и незаборавната ноќ сигурно ќе се распродадат за рекордно време.

