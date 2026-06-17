„Преубав си“ – Рики Мартин се прошета во Блеград во придружба на своите деца

Светски познатиот латино пејач Рики Мартин пристигна во Белград неколку дена пред својот настап и го искористи слободното време за да ја запознае српската престолнина. Во придружба на своите деца, ќерка, син и близнаци, тој прошета низ градот и посети некои од најпознатите локации во Белград.

Тој привлече посебно внимание за време на посетата на улицата „Кнез Михаилова“, каде што сакаше да купи сувенири што ќе го потсетуваат на престојот во Србија. Меѓу сувенирите што ги избра беа традиционалната шајкача и српското знаме.

Пејачот го покажа својот ентузијазам за атмосферата и гостопримството во Белград и на социјалните мрежи. Тој ги сподели своите впечатоци од српската престолнина на својот Инстаграм профил и рече дека ужива во времето што го поминал во градот пред вечерашниот концерт.

– О, Белград, прекрасен си! Се гледаме вечерва – напиша Рики Мартин во описот на фотографијата од Калемегдан и додаде српско знаме.

Минувачите кои имаа среќа да го сретнат на улица останаа во целосен шок, не верувајќи дека еден од најпознатите пејачи на денешницата стои пред нив, однесувајќи се како и секој друг турист.

foto: printscreen/instagram/belgraderiverfest/ricky_martin